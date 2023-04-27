Впервые в истории: Папа Римский разрешил женщинам голосовать на Синоде

Папа Римский Франциск впервые со дня провозглашения Римско-католической церкви разрешил женщинам принимать участие в голосовании в Синоде. Прежде им разрешалось посещать собрания епископов, папский консультативный орган, в качестве аудиторов, но без права голоса.

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Об этом сообщило агентство Reuters. Фактически такое решение кардинала можно назвать революцией в католическом мире, позволяющей пяти сестрам влиять на процессы в духовном совете уже с этого дня.

"70 священников, монашествующих сестер, дьяконов и мирян-католиков будут выбраны папой из списка 140 человек, рекомендованных национальными епископскими конференциями. В конференциях поощрялось участие молодежи. Папа потребовал, чтобы 50% из 70 были женщинами", – указали в Ватикане.

Синоды обычно посещают около 300 человек, так что основную часть обладающих правом голоса по-прежнему будут епископы. Тем не менее, это изменение примечательно для учреждения, в котором на протяжении веков доминировали мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, кардинал также заявлял, что гомосексуализм не является преступлением, хотя это грех. Он призвал католических епископовприветствовать представителей ЛГБТ в церкви.

Именно Франциск впервые в истории признал случаи насилия со стороны священников в отношении монахинь.

"Мой предшественник Папа римский Бенедикт нашел в себе мужество и закрыл один из женских монастырей. Священники там держали монахинь в сексуальном рабстве", – указал тогда глава католической церкви.

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