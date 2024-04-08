Впервые в истории: Германия отправила контингент военных в Литву

В понедельник, 8 апреля, Германия отправила в Литву передовое подразделение Бундесвера. Первые 20 военных будут готовить следующих солдат к развертыванию германской бригады. Ее численность составит около 5000 личного состава, согласно графику, бригада должна быть введена в действие до 2027 года.

Об этом сообщил немецкий канал Deutsche Welle. Издание отмечает, что постоянная дислокация бригады в Литве является прецедентом в истории Бундесвера, ведь никогда раньше он не размещал столько военных за границей на постоянной основе.

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) во время прощания с военными отметил, что "это важный день для Бундесвера".

"Это первый раз, когда мы разместили такое подразделение на постоянной основе за пределами Германии. Я знаю, что впереди еще много работы. Инфраструктура должна быть надлежащей, там должны быть казармы, жилье, квартиры. С литовской стороны еще многое предстоит сделать", – отметил министр.

По информации министерства обороны ФРГ, предварительное командование бригады отправляется в Литву вместе с армейским инспектором, генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом (Alfons Mais).

"У бригады будет очень высокий приоритет. Она должна быть оснащена на 100 процентов. Она будет оснащена лучшим, что у нас есть", – сказал Майс в эфире утренней программы ARD перед отлетом в Литву.

В Вильнюсе первых членов литовской бригады встретит недавно назначенный министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Германия разворачивает в Литве боеспособное и самостоятельно действующее боевое подразделение в ответ на российскую агрессию в Украине. Такой шаг призван снизить угрозу со стороны страны-агрессора РФ для восточного фланга НАТО.

Литва граничит с союзницей России Беларусью и анклавом РФ Калининградом в Балтийском море. Между двумя странами к западу от Литвы до Польши лежит узкий сухопутный коридор – так называемый Сувалкский перешеек, за который могут вспыхнуть бои в случае нападения.

Дорожную карту размещения немецкой бригады на постоянной основе подписали в декабре прошлого года Борис Писториус и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Согласно графику, бригада Panzerbrigade 45 должна быть окончательно введена в действие до 2027 года, она будет состоять из пяти батальонов, включая танковый и артиллерийский. Для этого планируется привлечь около 4800 солдат и около 200 гражданских военнослужащих Бундесвера, которые могут привезти с собой семьи.

К концу 2024 года предварительное командование должно вырасти в команду развертывания, которая будет состоять из около 150 человек. После официального ввода бригады в эксплуатацию в 2025 году в том же году начнется развертывание других подразделений при наличии необходимой инфраструктуры в Литве.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 декабря 2023 года партнеры по НАТО Германия и Литва в лице министров обороны обеих стран подписали "дорожную карту" развертывания войск Бундесвера в Литве. Согласно плану, разветвленную инфраструктуру планируется построить в Руднинкае вблизи столицы Вильнюса и в Рукле вблизи Каунаса.

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