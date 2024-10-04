'Возникло недоразумение': посол оправдался, почему Швейцария появилась на встрече 'Друзей мира'

С поддержкой Швейцарией "мирной инициативы" Китая и Бразилии возникло определенное недоразумение. Страна не присоединилась к "Друзьям мира" и не подписала никаких коммюнике. Швейцария присутствовала на встрече только как наблюдатель.

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Об этом заявил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что его страна не изменила свою позицию.

"Я думаю, что здесь возникло определенное недоразумение. Прежде всего Швейцария не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на прошлой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во-вторых, мы были на встрече , но как наблюдатели. И третий важный пункт: Швейцария не изменила свою позицию", - подчеркнул Бауманн.

По его словам, швейцарская позиция по мирному урегулированию войны в Украине "остается абсолютно четкой": любая инициатива должна полностью уважать международное право, Устав ООН, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины.

В то же время дипломат добавил, что, по мнению Швейцарии, следует рассматривать все мирные планы, уважающие упомянутые основополагающие принципы.

"И именно это мы видели в итоговом коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине, который состоялся в Швейцарии в июне. Этот саммит был построен на предварительных дискуссиях на основе украинской Формулы мира и других мирных предложений, отвечающих международному праву и Уставу ООН", – сказал Бауман.

По словам дипломата, именно в соответствии с этой позицией Министерство иностранных дел Швейцарии решило участвовать как наблюдатель во встрече, инициированной Китаем и Бразилией.

Кроме того, по его мнению, это решение было принято потому, что Швейцария считает "важным говорить о мире, когда идет война, что вызывает огромные страдания и жертвы".

"Но позиция Швейцарии не изменилась. И ничего не должно решаться об Украине без Украины", – резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спикер МИД Швейцарии Николя Бидо выразил поддержку "Китайско-бразильскому консенсусу из шести пунктов". Мол, эта инициатива важна, поскольку предлагает альтернативу "воинственным речам", которые прозвучали в ООН от Украины и России, заявил Бидо.

В МИДе отреагировали на поддержку Швейцарией "мирной инициативы" Китая и Бразилии. В украинском ведомстве заявили, что не могут понять логику страны, которая совместно организовывала Первый глобальный саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке.

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