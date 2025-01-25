Возникли проблемы с доступом: в Беларуси ограничили интернет перед выборами

В Беларуси перед выборами президента, которые пройдут 26 января, ограничили доступ к сайтам из-за границы. В частности, у граждан внутри страны есть проблемы с доступом к некоторым VPN-сервисам и иностранным сайтам.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал, ссылаясь на публикацию белорусского хостинг-провайдера Hoster. Соответствующее решение связано с опасностью для информационных объектов.

"Белорусские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу за границей. Это делается по распоряжению Оперативно-аналитического центра при президенте страны в период с 25 по 27 января. Решение объясняется "угрозами для объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их использованием ", – говорится в сообщении Hoster.

Согласно этому сообщению, пользователи за рубежом могут лишиться доступа к белорусским сайтам. По информации пропагандистских СМИ, пользователи внутри страны, вероятно, не заметят изменений.

Как отмечается в Telegram-канале РФ, в настоящее время ограничения касаются только сайтов, размещенных в самом дешевом сегменте хостинга. Обычно это ресурсы небольших компаний, но иногда это могут быть сайты крупных организаций, которым не нужен мощный вебсайт. Пока такие ресурсы недоступны для пользователей за границей и могут медленно загружаться в Беларуси.

Также возможны ограничения доступа для белорусских пользователей к зарубежным сайтам. По сообщению одного из белорусских изданий, в стране возникли проблемы с доступом к некоторым международным сайтам и платформам, таким как Twitch, Steam, Reddit, Telegram, а также к отдельным VPN-сервисам. Доступ к "Википедии" также исчез примерно на полтора часа, но сейчас сайт снова работает.

Напомним, 21 января в Беларуси организовали досрочное голосование на "выборах" президента, которое продлится до 25 числа включительно. Хотя имя победителя не будет ни для кого сюрпризом, в выборах принимают участие пять кандидатов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал десятки человек. Под "милость" самопровозглашенного президента попали граждане страны, которых режим осудил за "преступления экстремистской направленности". Следует отметить, что указ Лукашенко касался 23 заключенных.