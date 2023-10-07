'Возможны жертвы среди граждан Украины': Зеленский призвал украинцев в Израиле обращаться в посольство. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в Израиле обращаться в посольство. Он заявил, что в войне могут быть жертвы среди граждан нашей страны – уже ищут двух украинцев.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном обращении к украинцам вечером 7 октября. По словам гарнта, из-за террористического нападения на Израиль и угрозы нашим гражданам, находящимся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Сегодня с утра – на постоянной связи с нашими дипломатами, с разведкой. Все службы и наше посольство отслеживают информацию о гражданах Украины, которые могли оказаться в опасности. На данный момент проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан" , – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, как только будут проверены детали этих людей, украинские дипломаты сообщат обществу.

"Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь сейчас в Израиле, будьте максимально внимательны. Следуйте инструкциям сил безопасности и заботьтесь о себе и других рядом с вами. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство в любое доступный вам способ: Украина поможет всем своим людям, что бы ни происходило", – добавил президент.

Зеленский акцентировал, что сегодня весь мир увидел ужасающие кадры из Израиля.

"Кадры того, как террористы издеваются над женщинами, мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей, не жалея… Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли! И желаю скорейшего выздоровления всем, кто был ранен", – сказал глава государства.

Он добавил, что, когда происходит такой удар террористов, все, кто ценит жизнь, должны быть солидарны.

"Мы в Украине особенно воспринимаем произошедшее. Тысячи ракет в небе Израиля… Люди, убитые прямо на улицах… Расстрелянные машины с гражданскими… Издевательство над заложниками… Все это, к сожалению, террор принес и на улицы украинских городов и сел. Наша позиция абсолютно четкая: в любой точке планеты каждый, кто несет террор и смерть, должен за это отвечать", – отметил Зеленский.

По его словам, сегодняшнее террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, и весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побуждать и обеспечить организацию этой атаки.

"Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. И очень важно, чтобы весь мир объединено и принципиально реагировал на террор. Никакой поддержки террористам! Куда бы они ни направляли свои ракеты и на кого бы они ни нападали, террористы должны проигрывать. И это важно для всего мира. Человеческая жизнь, мир и покой народов одинаково важны повсюду: и в Азии, и в Европе, и в Африке, и в Америке, и в Австралии. Повсюду. Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец-то объединят весь мир", – резюмировал украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи хранилищ и позаботиться о собственной безопасности. Со своей стороны армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

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