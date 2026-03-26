Возможное конституционное большинство: оппозиционная 'Тиса' увеличила отрыв от партии Орбана перед выборами в Венгрии

В Венгрии оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра увеличила свое преимущество над политсилой "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, и теперь оно составляет 16 процентных пунктов. Если такие пропорции оправдаются 12 апреля – в день выборов, то это обеспечит "Тисе" большинство в две трети голосов в следующем парламенте.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Median, проведенного по заказу издания HVG более чем за три недели перед парламентскими выборами в Венгрии. Он проходил с 17 по 20 марта путем телефонного интервью.

Новое социсследование показало рост поддержки "Тисы", по сравнению с прошлым месяцем.

Так, среди опрошенных, которые точно решили проголосовать, 58% поддержат политсилу Мадьяра, тогда как партию Орбана лишь 35%.

Таким образом, отрыв оппозиционной партии от "Фидес" составляет 25%, тогда как в феврале было 20%.

По данным нового опроса Median, в разрезе всего населения, имеющего право голоса, партию "Тиса" поддержали 46%, тогда как партию "Фидес" – 30%.

Исследователи отмечают, что если результаты опроса отразили бы реальные результаты голосования 12 апреля, "Тиса" могла бы обеспечить себе парламентское большинство в две трети голосов.

Также исследователи отмечают, что в этом году ожидается чрезвычайно высокая явка. Так, очень высокая доля опрошенных, 89%, заявили, что они точно будут голосовать.

При этом, 96 процентов сторонников партии "Тиса", и 90 процентов сторонников партии "Фидес" планируют пойти на избирательные участки.

Еще одним важным событием в марте является то, что формирование правительства партией "Тиса" еще никогда не считалось таким вероятным для стольких людей. Среди всего населения, имеющего право голоса, 47% ожидают, что партия Петера Мадьяра выиграет выборы 12 апреля, тогда как на победу "Фидес" лишь 35% делают ставку.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр пригрозил премьеру Виктору Орбану тюремным заключением из-за вероятных контактов с Кремлем. Заявление прозвучало на фоне предвыборной кампании в стране и за несколько недель до голосования, назначенного на 12 апреля 2026 года.

