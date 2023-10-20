Возле территориальных вод Испании засекли российскую подлодку: что происходит

Испанский корабль перехватил российскую подводную лодку и буксир, которые следовали транзитом через западную часть Средиземного моря, в частности к югу от Балеарских островов, но не вошли в территориальные воды Испании. Их сопровождали до тех пор, пока они не покинули этот район.

Об этом сообщает El Mundo. В частности, во второй половине дня в среду, 11 октября, морской боевой корабль "Райо" обнаружил подводную лодку класса "Кило II" и буксир "Сергей Балк" вблизи исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Испании.

Отмечается, что "Райо" начал сопровождение российских военных частей к югу от Балеарских островов и продолжал до тех пор, пока они не покинули воды, находящиеся под ответственностью Испании.

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В Минобороны подчеркивают, что подводная лодка и буксир не заходили в территориальные воды Испании, а находились в водах, представляющих интерес для Испании, за которые Испания несет ответственность. Там также отмечают, что процесс сопровождения является обычным и касается всех судов, приближающихся к этим зонам интереса.

Напомним, в российском Краснодаре застрелили капитана 2 ранга, бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Примечательно, что эта субмарина обстреливала Украину ракетами "Калибр".

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