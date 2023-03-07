Возле Рима столкнулись два самолета итальянских ВВС: один упал в поле, второй в жилом квартале. Видео

Возле Рима в полете столкнулись два военно-учебных самолета U-208 итальянских ВВС. Одно воздушное судно упало в поле, а второе – в жилом квартале.

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Вследствие авиакатастрофы погибли оба пилота. Об этом сообщает канал Sky TG24.

В частности, самолеты столкнулись в обед недалеко от провинции Гуидония-Монтечельо, расположенной недалеко от столицы. Оба судна принадлежали 60-му крылу итальянских ВВС.

Один из двух самолетов разбился прямо посреди сельской местности, а другой недалеко от жилого массива. Оба пилота погибли, информации о других пострадавших пока нет.

Используемые сверхлегкие самолеты обычно используются для перевозки и буксировки планеров. Авария могла произойти во время тренировочной миссии с несколькими самолетами.

Причины авиакатастрофы еще предстоит выяснить. На место происшествия уже прибыли медики и полиция.

После проведения проверки в районе Виа Лонгарина в Гуидонии дежурный прокурор начнет расследование для расследования. Отдельное расследование начнет инспекция по аэронавтике, поскольку к делу привлечена военная авиация.

Премьер-министр Джорджия Мелони от имени правительства Италии выразила глубочайшие соболезнования семьям двух пилотов и всем военно-воздушным силам.

Напомним, в Павловском районе Воронежской области России аварийно приземлился вертолет Ми-8. Он зацепился лопастями за линии электропередачи, после чего загорелся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 9 января произошла очередная авиакатастрофа. В Ненецком автономном округе РФ из-за обледенения упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек.

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