Возле Гавайев заметили загадочный воздушный шар, который может принадлежать Китаю: за ним следят военные США

В США следят за загадочным воздушным шаром, пролетевшим над американской землей. Военные отметили, что пуля не несет угрозы воздушному движению или национальной безопасности США.

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Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на официальных представителей США. Как рассказывается, соответствующий объект пролетал через Гавайи, однако во время полета он не входил ни в одну важную зону.

За неизвестным объектом следили американские военные и установили, что он не несет угрозы для воздушного движения и национальной безопасности, и он не передает сигналы. Однако останутся непонятным, будь то метеорологический шар или что-то другое. Однако, если этот объект приблизится к земле, США могут сбить его.

Американские официальные лица не верят, что воздушный шар принадлежит китайцам, но они все еще работают над идентификацией владельца. В настоящее время объект медленно движется в Мексику.

"Индийско-Тихоокеанское командование США отреагировало на неопознанный радиолокационный сигнал в пятницу вблизи острова Гавайи. Тихоокеанские ВВС запустили три F-22 для оценки ситуации и визуального обзора. Мы наблюдали за прохождением объекта и оценили, что он не представляет угрозы", – рассказал спикер Индийско-Тихоокеанского командования.

Напомним, что в феврале в США сбили китайский шар-разведчика в небе. Аэростат был уничтожен в небе над штатом Южная Каролина. Для этого был поднят истребитель ВВС США. Устройство смогло собрать разведывательные данные с нескольких конфиденциальных американских военных объектов.

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