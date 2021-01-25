Возле Баку взорвался жилой дом, под завалами могут быть люди. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Возле Баку взорвался жилой дом, под завалами могут быть люди. Видео

В одном из пригородов столицы Азербайджана Баку 25 января прогремел взрыв, в результате которого здание частично разрушилось.

Из-под завалов удалось спасти женщину и ребенка, однако под завалами еще могут быть люди, сообщается на сайте МЧС страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

От взрыва в соседних домах вылетели стекла в окнах.

Происшествие случилось в районе 27-го квартала города Хырдалан Абшеронского района.

Взрывной волной в соседних домах выбило стекла в окнах. Причина взрыва пока неизвестна.

Взрыв произошел в городе Хырдалан.

Очевидцы рассказали РИА Новости, что в доме также начался пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мадриде 20 января в здании, где живут священники, произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

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