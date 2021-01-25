Возле Баку взорвался жилой дом, под завалами могут быть люди. Видео

В одном из пригородов столицы Азербайджана Баку 25 января прогремел взрыв, в результате которого здание частично разрушилось.

Из-под завалов удалось спасти женщину и ребенка, однако под завалами еще могут быть люди, сообщается на сайте МЧС страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Происшествие случилось в районе 27-го квартала города Хырдалан Абшеронского района.

Взрывной волной в соседних домах выбило стекла в окнах. Причина взрыва пока неизвестна.

Очевидцы рассказали РИА Новости, что в доме также начался пожар.

⚡️В Баку в жилом доме прогремел взрыв. Под завалами могут быть люди. pic.twitter.com/9pAQ1b9WPT — Artyom (@mynamehay) January 25, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мадриде 20 января в здании, где живут священники, произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.