Возле Баку взорвался жилой дом, под завалами могут быть люди. Видео
В одном из пригородов столицы Азербайджана Баку 25 января прогремел взрыв, в результате которого здание частично разрушилось.
Из-под завалов удалось спасти женщину и ребенка, однако под завалами еще могут быть люди, сообщается на сайте МЧС страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Происшествие случилось в районе 27-го квартала города Хырдалан Абшеронского района.
Взрывной волной в соседних домах выбило стекла в окнах. Причина взрыва пока неизвестна.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что в доме также начался пожар.
⚡️В Баку в жилом доме прогремел взрыв. Под завалами могут быть люди. pic.twitter.com/9pAQ1b9WPT— Artyom (@mynamehay) January 25, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, в Мадриде 20 января в здании, где живут священники, произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.