В Польше упал неизвестный объект: полиция и прокуратура проводят расследование – СМИ

В Польше в поле недалеко от города Милаково в Варминьско-Мазурском воеводстве страны упал неизвестный предмет. В полиции заявили, что это был метеозонд.

Как пишет польськое издание "Факт", в понедельник, 4 марта, полиция оцепила место ЧП до прибытия профильных служб. Полицейских вызвал местный житель, туда также прибыли военные, передает Wyborcza.

Прокуратура Эльблонга (город в Варминьско-Мазурском воеводстве) заявила, что это, вероятно, был метеозонд.

"У нас есть информация, что в поле был объект. Полиция охраняла это место до прибытия служб. За дополнительной информацией обращайтесь к пресс-секретарю Войска Польского в Эльблонге", – сказала журналистам сержант Паулина Сливиньска из районного управления полиции в Оструде.

В свою очередь майор Магдалена Костиньска из 16-й Померанской механизированной дивизии сказала, что делом занимается полиция и прокуратура, "армия здесь не причем".

"Это гражданское дело, а не военное", – заявила она.

Около полудня прокурор районной прокуратуры Эльблонга Эва Зембка развеяла сомнения относительно загадочного объекта.

"Неизвестный объект действительно был обнаружен возле Моронга (город в Варминьско-Мазурском воеводстве. – Ред.). На месте работали сотрудники Агентства внутренней безопасности, жандармерии и полиции. Первоначальные результаты показывают, что это метеозонд. Оно изъят и будет подвергнут дальнейшей проверке", – сказала она журналистам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее неизвестный объект был замечен в небе над фронтом в Украине. Его сняли бойцы 406-го батальона с помощью квадрокоптера "тепловизионного видения".

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