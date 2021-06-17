ВОЗ обвинили в сексизме после заявления, что женщинам необходимо отказаться от алкоголя

Всемирная организация здравоохранения призвала женщин детородного возраста прекратить употреблять алкоголь из-за вреда для здоровья. После такого заявления ВОЗ обвинили в сексизме и жестко раскритиковали.

В проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, который обнародовала ВОЗ, говорится, что страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков. Однако особое внимание, по мнению организации, следует уделить женщинам детородного возраста. ВОЗ рекомендует им отказаться от алкоголя вообще.

Эти заявления вызвали широкую критику среди ученых и простых людей, а саму организацию обвинили в сексизме.

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Как сообщает DailyMail, Колин Ангус из Шеффилдского университета сказал, что он будет "удивлен", если этот проект будет принят.

А Ханна Орд, исследователь из Института Адама Смита, назвала такие заявления ВОЗ "смехотворными и сексистскими", которые "потянут нас назад в прошлое", и отметила, что это оттолкнет женщин от других советов организации по здоровью.

"Это не только непрактичная патерналистская политика, но еще и риск того, что молодые женщины будут игнорировать любую другую разумную информацию о здоровье из-за этого дурацкого перегиба", – сказала Ханна Орд.

В то же время пользователи сетей также выразили свое недовольство планами ВОЗ.

"Мы что, ценим женщин только за их способность рожать детей? Употребление алкоголя может снизить количество сперматозоидов и снизить уровень тестостерона у мужчин, тогда, где же призыв к мужчинам "детородного возраста" бросить пить?" - возмутился один из пользователей Twitter.

"Дорогая ВОЗ, я думаю "женщины детородного возраста" не оценят ваше предложение. Прекратите давать ханженские советы, пожалуйста", — написал другой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ создали спецкомиссию после критики со стороны США. Всемирная организация здравоохранения в ответ на критику со стороны США основала независимую комиссию, которая рассмотрит их реакцию на пандемию.