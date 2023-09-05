Восстановление военных арсеналов Бельгии после помощи Украине потребует 10 лет и €7 млрд – The Brussels Times

Восстановление военных арсеналов Бельгии потребует 10 лет и €7 млрд. Причина в том, что Бельгия серьезно истощена из-за помощи украинской армии в связи с российской войной.

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Об этом сообщает The Brussels Times. Нынешний уровень инвестиций в армию Бельгии недостаточен для ее растущих потребностей.

"Мы приближаемся к пределу того, что мы можем дать Украине. Пополнение боекомплекта – это кошмар. Это занимает годы", – заявил на пресс-конференции генерал-лейтенант, глава Главного управления оборонных материальных ресурсов (DGMR) Фредерик Гетинк.

Отмечается, что еще до начала войны в Украине запасы боеприпасов в Бельгии были невелики – бельгийская армия использует почти 300 типов боеприпасов.

"Чтобы довести наши запасы до стандартов НАТО, потребуются инвестиции как минимум в 7 миллиардов евро. В течение следующих 10 лет это 700 миллионов евро в год. По сравнению с нашими нынешними ресурсами это колоссально. Мы надеемся, что сможем восстановить наши запасы в течение 10 лет", – добавил Гетинк.

Известно, что в текущем году расходы Бельгии на оборону достигли 1,21% ВВП. При этом, Бельгия обязалась достичь целевого показателя расходов НАТО в размере 2%. В связи с этим, страна более чем удвоит свои расходы на армию в течение следующего десятилетия.

Уже в этом году Министерство обороны выделило армии бюджет около 5 миллиардов евро, из них – 3 на вооружение.

Некоторые типы ракет, необходимые армии, могут стоить более 1 миллиона евро каждая.

Кроме того, эксперты считают, что армия также должна подумать о модернизации, в частности о закупке новых типов боеприпасов для будущих систем вооружения – самолетов, вертолетов, кораблей, наземных транспортных средств.

"Когда вы покупаете такой самолет, как А400М, он существует только в форме прототипа. Для оценки затрат необходимо использовать данные, предоставленные производителем на тот момент. Но затем мы понимаем, что эксплуатационные расходы этих систем выше, чем предполагалось. Это не уникально для Бельгии", – заявил Гетинк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бельгия планирует передать Украине зенитные ракеты земля-воздух Sea Sparrow. Речь идет про восемь единице этой военной техники, которую Брюссель выкупил у Германии специально, чтобы передать Силам обороны Украины.

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