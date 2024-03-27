Вопросы оружия и экономики: Польша хочет подписать с Украиной протокол разногласий

Украина и Польша уже 28 марта должны подписать некий протокол разногласий. Это произойдет в Варшаве во время переговоров сторон по военным и экономическим вопросам.

Об этом в студии РАР рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его словам, "вопросы вооружений, экономические вопросы, в частности сельского хозяйства и решение тех вопросов, которые все еще остаются актуальными", будут главными. Однако "разногласия, отличающие два правительства" страны, также должны записать.

О каких именно разногласиях речь, поляк прямо не сказал. Но комментируя один из "доминирующих" вопросов переговоров – о вступлении Украины в Евросоюз – Шейна отметил, что ошибкой предыдущего правительства было, "что оно обманывало польских женщин, поляков, и, возможно, самих себя", что между Польшей и Украиной якобы нет споров. Поэтому, по его словам, "важным элементом встречи в Варшаве должно быть подписание протокола разногласий".

Очевидно, среди других "разногласий" на встрече будут названы и "определенные исторические вопросы" между Польшей и Украиной. Шейна заметил, что "они не являются самыми важными сегодня, но позволяют разрядить атмосферу во многих вопросах".

Как сообщал OBOZ.UA, заявление польского министра развития и технологий Кшиштофа Гетьмана о том, что с 1 апреля транзит украинского зерна закончится, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины назвали "бессмысленным и нецелесообразным". Однако украинское ведомство готовится к переговорам с представителями польских фермеров.

Между тем блокада границы Украины и Польши продолжается, и грузовики из нашей страны пропускают с серьезными ограничениями, хотя и поляки досрочно сняли блокаду на границе с Россией.

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