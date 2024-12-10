Вопрос о том, кто сейчас управляет Сирией, открыт: США проводят консультации с ключевыми партнерами в регионе.

В Белом доме назвали "открытым вопросом" о том, кто сейчас руководит Сирией после свержения режима диктатора Башара Асада. В настоящее время США проводят консультации с ключевыми партнерами в регионе.

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Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в комментарии CNN. Он отметил, что такая неопределенность в Сирии вызывает обеспокоенность Соединенных штатов.

Отвечая на вопрос о том, кто сейчас управляет Сирией, Кирби сказал: "Это открытый вопрос".

"Я думаю, что они (сирийцы) пытаются выяснить это между собой, но это открытый вопрос. На самом деле сам факт того, что этот вопрос остается открытым, вызывает у нас беспокойство, поскольку, как сказал президент, мы находимся в периоде неопределенности," и поэтому мы будем работать над всеми процессами, как только можем", – сказал представитель Белого дома.

Кирби добавил, что он "не может говорить" о прямой коммуникации между США и повстанческой группировкой "Хаят Тахрир Аш-Шам" (HTS), которую Штаты считают террористической организацией. Именно эта группировка сыграла ключевую роль в наступлении на режим Асада.

Однако, по словам Кирби, США общаются с партнерами в регионе, которые могут донести сообщения до всех повстанческих группировок.

"Мы будем, как вчера сказал президент, изучать наши пути для общения со всеми этими группами", – сказал он.

В то же время представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что сейчас в регионе находятся заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс и помощница по Ближнему Востоку Барбара Лиф, которые уже проводят консультации с ключевыми партнерами. Между тем, госсекретарь Блинкен "продолжит общение с региональными игроками" в ближайшие дни.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать соседей Сирии, в том числе Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если с сирийской территории будут возникать какие-либо угрозы в течение этого переходного периода", – отметил Миллер.

Он также заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать кампанию против ИГИЛ и защищать свои силы от любых угроз.

Как сообщал OBOZ.UA, США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии, чтобы они не смогли восстановить свою позицию после падения правительства сирийского диктатора Башара Асада. Только за воскресенье, 8 декабря, американские силы нанесли десятки ударов.

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