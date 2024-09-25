Волонтер подарил стиральную машинку пожилым супругам, которые во время Второй мировой скрывали евреев. Видео

Основатель общественной организации HELPER Украина Даниил Щербаков сделал подарок 92-летней Марии Гораниной, семья которой во время Второй мировой войны скрывала евреев. Женщина вместе с мужем Василием получила от волонтеров стиральную машинку.

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Об этом Щербаков рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. Он отметил, что познакомился с Василием во время пробежки в парке – 91-летний мужчина вместе с женой ведут активный образ жизни и много ходят пешком.

Волонтер поинтересовался, не нужна ли пенсионерам помощь. Василий попросил помочь отремонтировать стиральную машинку.

Волонтеры решили помочь пожилым супругам продуктами и другими вещами, а также купили им новую стиральную машинку.

Как выяснилось, Мария Горанина родом из Винницкой области. В 1941 году, когда ей было восемь лет, семья скрывала у себя дома семью евреев из Буковины – Анну, ее мужа Милю, его сестру Клару и двух девочек-близнецов.

Староста села через некоторое время помог перевезти эту семью в другое место. В благодарность за спасение евреи подарили матери Марии вышиванку, вышитую яркими нитями.

"Во время войны мы жили в оккупации на Винничине недалеко от бывшей еврейской школы. Во время войны туда загнали евреев. Отец Марии Федоровны помог бежать одной еврейской семье. Они побыли в тайнике, хотя это и было очень опасно. Через некоторое время их отправили в село Городковка. И эти люди, когда ехали, подарили вышиванку. И сейчас она находится в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне" – рассказал муж Марии Василий.

Мария в благодарность подарила Данилу Щербакову коробку от медали Праведника государства Израиль. Сама медаль находится в музее вместе с вышиванкой.

Как сообщал OBOZ.UA, волонтер Даниил Щербаков, являющийся участником кулинарного шоу "МастерШеф", подарил украинским защитникам FPV-дрон.

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