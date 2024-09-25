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Волонтер подарил стиральную машинку пожилым супругам, которые во время Второй мировой скрывали евреев. Видео

Ольга Липич
Общество
2 минуты
543
Волонтер подарил стиральную машинку пожилым супругам, которые во время Второй мировой скрывали евреев. Видео

Основатель общественной организации HELPER Украина Даниил Щербаков сделал подарок 92-летней Марии Гораниной, семья которой во время Второй мировой войны скрывала евреев. Женщина вместе с мужем Василием получила от волонтеров стиральную машинку.

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Об этом Щербаков рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. Он отметил, что познакомился с Василием во время пробежки в парке – 91-летний мужчина вместе с женой ведут активный образ жизни и много ходят пешком.

Волонтер подарил стиральную машинку пожилым супругам, которые во время Второй мировой скрывали евреев. Видео

Волонтер поинтересовался, не нужна ли пенсионерам помощь. Василий попросил помочь отремонтировать стиральную машинку.

Волонтеры решили помочь пожилым супругам продуктами и другими вещами, а также купили им новую стиральную машинку.

Волонтер подарил стиральную машинку пожилым супругам, которые во время Второй мировой скрывали евреев. Видео
Волонтер подарил стиральную машинку пожилым супругам, которые во время Второй мировой скрывали евреев. Видео

Как выяснилось, Мария Горанина родом из Винницкой области. В 1941 году, когда ей было восемь лет, семья скрывала у себя дома семью евреев из Буковины – Анну, ее мужа Милю, его сестру Клару и двух девочек-близнецов.

Староста села через некоторое время помог перевезти эту семью в другое место. В благодарность за спасение евреи подарили матери Марии вышиванку, вышитую яркими нитями.

"Во время войны мы жили в оккупации на Винничине недалеко от бывшей еврейской школы. Во время войны туда загнали евреев. Отец Марии Федоровны помог бежать одной еврейской семье. Они побыли в тайнике, хотя это и было очень опасно. Через некоторое время их отправили в село Городковка. И эти люди, когда ехали, подарили вышиванку. И сейчас она находится в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне" – рассказал муж Марии Василий.

Мария в благодарность подарила Данилу Щербакову коробку от медали Праведника государства Израиль. Сама медаль находится в музее вместе с вышиванкой.

Волонтер подарил стиральную машинку пожилым супругам, которые во время Второй мировой скрывали евреев. Видео
Волонтер подарил стиральную машинку пожилым супругам, которые во время Второй мировой скрывали евреев. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, волонтер Даниил Щербаков, являющийся участником кулинарного шоу "МастерШеф", подарил украинским защитникам FPV-дрон.

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