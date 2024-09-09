Даниил Щербаков после конкурса на 'МастерШеф' передал ВСУ FPV-дрон

Волонтер Даниил Щербаков, участник кулинарного шоу "МастерШеф", подарил украинским защитникам FPV-дрон.

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В последнем эфире "МастерШеф" Щербаков принимал участие в конкурсе, который проходил прямо на Подоле в Киеве. Участники шоу готовили блюда, которые продавали прохожим в обмен на донат в поддержку ВСУ.

Непосредственно во время конкурса Щербаков, вдохновленный поступками киевлян, один из которых задонатив волонтеру 1 тысячу гривен за коктейль, объявил, что независимо от того, какую сумму удастся собрать его команде, он вместе с командой Helper Украина приобретет FPV-дрон, чтобы передать его Вооруженным силам Украины.

На следующий день стало известно, что Щербаков действительно приобрел FPV-дрон и отдал его судьям с просьбой передать подразделению защитника Украины Виктора Перекреста, которому волонтер ранее пообещал помощь и последующую поддержку от своей команды.

Следует отметить, что по результатам конкурса на Подоле победила именно команда Щербакова, собрав 67040 гривен, а соперники – еще 51016 грн. Все эти средства также будут переданы в поддержку украинских защитников.