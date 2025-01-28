'Война в Украине стала большим потрясением': Кислица спрогнозировал, что ООН прекратит существование, если ее не реформируют

Организация Объединенных Наций может прекратить свое существование, если ее реформирование не состоится. Межправительственные переговоры по реформированию ООН открывают каждый год, но пока ничего не произошло.

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Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Укринформу. По его словам, существенные реформы невозможны без согласия четырех постоянных членов Совбеза – США, Великобритании, Франции и Китая.

Но, подчеркнул дипломат, это может стать возможным, если изменится правосубъектность России, которая сегодня оккупирует в Совбезе место Советского Союза.

По мнению Кислицы, коренные реформы происходят после больших потрясений. Таким потрясением стало российское полномасштабное вторжение в Украину.

"По акту подписания либо мирного соглашения, либо другого способа остановки агрессии должна состояться настоящая международная конференция на тему глобальной безопасности. И, возможно, там могут быть приняты судьбоносные решения – как реформировать Совбез", – сказал он.

Постпред рассказал, что в июне 2025 года исполняется 80 лет со дня подписания Устава ООН, а 24 октября, когда он вступил в силу, будет отмечаться 80-летие создания Организации.

Если не будет найден правильный формат и содержание 80-летия, это будет свидетельствовать "о глубоком кризисе ООН, неспособности стран даже дать оценку ситуации, в которой он находится в юбилейный год". По его убеждению, это не может быть простым торжественным заседанием, учитывая войну в Украине и на Ближнем Востоке и то, что всего в мире происходит полсотни конфликтов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике деятельность ООН и заявил, что она больше не является эффективным инструментом глобального управления. По его словам, для исправления ситуации нужно провести реформу ООН.

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