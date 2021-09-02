Москва очень часто показывает то, что собирается использовать как оружие. С газом ситуация уже стала просто классической и почему фрау Меркель этого не замечала – можно догадываться, но наверняка об этом узнаем только после ее… нет, не смерти, после ее увольнения.

Кстати, немецкая пресса пишет о том, что коалиционная эпопея в Бундестаге может развернуться нешуточная, поскольку безусловно лидерства консерваторов, как это было в последнее время, уже нет. Более того, они вообще утратили это лидерство и уже находятся на втором месте, а к 26 сентября, вполне могут оказаться и на третьем.

После того, как мадам Анжела явно и грязно вступила в предвыборную борьбу, играя в черный пиар лидера занимающей первое место, социал-демократической партии, рейтинг ХДС/ХСС просел еще на один процент и сейчас уже соотношение СДПГ и консерваторов составляет 24:21. То есть, политическая сила Меркель, после ее усилий, просела еще ниже. И если раньше консервативный электорат просил подальше убрать протеже мадам – Армина Лашета, то теперь начали раздаваться голоса за то, чтобы от предвыборных баталий убрать и саму Меркель, поскольку она уже себя ведет как слон в посудной лавке и с 36% поддержки год назад, теперь остался только 21% и продолжает падать. Причем, он уже падал до 24% в апреле, но потом восстановился почти до 30% в середине июля. Но потом за предвыборные дела взялась мадам Ангела и с тех пор, опросы показывает неуклонное падение.

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В общем, если полтора месяца назад казалось, что блок ХДС/ХСС снова будет вести игру за формат правительства и будет иметь своего канцлера, то теперь все меняется и как сконфигурируется коалиция – сказать никто не берется, поскольку было вполне понятно, кто готов идти в коалицию с консерваторами, а вот кто согласиться блокироваться с социал-демократами – вопрос. А все это говорит о том, что Меркель вполне может исполнять обязанности канцлера аж до декабря месяца. А возможность такого расклада просто обязывает ее что-то сказать по поводу друга Владимира и того, что он не станет использовать газ, как экономическое оружие.

Видимо в Москву она ездила для того, чтобы образумить Путина и чтобы тот попустился со своей газовой войной до выборов. Но уже очевидно, кто Путин послал ее в пешую эротическую прогулку и вдогонку ей подбросил ее громыхающие бундес интересы. Оно и понятно, ведь на социал-демократов Путину намного легче влиять через их бывшего лидера Геру Шредера. Поэтому, просьба Меркель сделать перед выборами с газом "по красоте", Путина никак не впечатлила и тут наглядно было продемонстрировано, что она никогда на Путина не имела никакого влияния и была в роли просительницы. Теперь же ее попросту послали, как девку из дешевого борделя и это стало понятно всем. А ведь мы с самого начала говорили о том, что напрасно она попхалась в Москву.

И вот теперь Путин в полную силу использует газовое оружие так, как и планировалось – изымая из газового баланса Европы, свою значительную, монопольную часть. Именно так и выглядит монопольное злоупотребление, в его классическом виде. И именно об этом Германию и Европу, предупреждала Украина, Польша и США. Вот теперь на это можно посмотреть своими глазами.

И теперь эпопея с запредельными ценами на газ, стала наглядной конструкция этого оружия. Правда, фрау Меркель и сейчас ничего не видит, по крайней мере от нее ничего не слышно о том, что ей удалось-таки что-то рассмотреть.

Ведь на самом деле запасов газа – в избытке, но он может быть доставлен в Европу либо трубами, либо в виде СПГ. Но фокус в том, что почти все трубы идут из РФ, а на СПГ долго и нудно забивали именно с подачи Германии. Только =Польша и Литва активно двигали эту тему и глядя на то, что вытворяет Путин, наверное начнут делать и другие, уже не слушая Меркель и того, кто бы ее ни сменил. И кстати, все оценили справедливость антимонопольных пакетов норм и правил ЕС, которые регулируют сферу энергетики.

НЕ ТОЛЬКО ГАЗОВОЕ

Но это – не первый и не последний раз, когда Москва засвечивает определенные виды деятельности, которые она намерена использовать как оружие, пусть и прямо – не летальное. Так, только прийдя во власть, Путин первым делом взялся за ликвидацию независимых СМИ, либо стал устанавливать над ними контроль, через преданных лично ему, лиц. Очевидно, что если ты собираешься использовать прессу как оружие, то ты должен подготовиться к тому, что и тебе ответят тем же. Поэтому, прежде чем применять ее в таком плане, Путин зачистил свою прессу просто до дыр. Часть СМИ закрыли, часть – выкупили, ну а журналисты – привычно переобулись, а кто не успел – пошел в расход. Так что к окончанию своей первой каденции, этот вопрос уже был закрыт.

И вот прямо сейчас, уже заканчивается то же самое с Интернетом. Его усиленно готовят к физическому отделению от Мировой Сети, хотя и сейчас, некоторые комплексные ограничения уже запущены. Но Москва, параллельным курсом, запускает еще одну программу, смысл которой сводится к тому, чтобы свести к минимуму использование импортной аппаратной частив в Сети. Как всегда, такие новшества, изначально внедряются в бюджетной сфере, поскольку только там все можно сделать явочным порядком, и только позже, это распространяется и на остальных. И вот теперь можно с полной уверенностью сказать о том, что процесс пошел. Этого там не скрывают и даже тема открыта для освещения прессой.

"Правительство расширило ограничения на госзакупки товаров иностранного производства. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли интегральные микросхемы, ноутбуки, смартфоны и светильники, произведенные не в России или других странах ЕЭАС. Однако закупка таких товаров будет считаться допустимой, если в РФ и странах ЕАЭС не производится аналогичная продукция или если она не удовлетворяет требования в тендере…

В отношении остальной электроники госзаказчики будут обязаны применять правило "второй лишний", которое подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную технику".

Очевидно, что под запрет попадают все изделия, в которых имеются наборы электроники, которые могут быть сочтены за шпионские или что-то в этом роде. А раз так, то можно не сомневаться в том, что все, что будет произведено или собрано в РФ, из этого перечня, однозначно будет снабжаться шпионскими довесками. Кстати, большая часть российского ПО, уже по определению является шпионским софтом, ну а теперь, это же самое можно говорить и о железяках, бытового назначения.

В общем, россиян будут пересаживать на "Ëптафоны", ламповые компьютеры с ОС "Чебурашка" и сетями "Чебурнет", а где этого недостаточно, там будут внедрены роботы "Федоры", самого различного назначения. Вот только все современные автомобили – тоже имеют мощные бортовые компьютеры. Заставит ли это чиновников пересесть с их Мерседесов и Ауди на Лады-Калины или что там у них, вопрос пока открытый, но вполне возможно, что компьютеры в машинах будут отключаться, а вместо них, на пассажирском сиденьи теперь будет сидеть "Федор" и его легко можно будет переводит в режим навигатора или он же может выйти с манометром и померить в них давление. В общем, теперь они там заживут без пиндосской и гейропейской техники и это – хорошо.

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