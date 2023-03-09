''Военная операция'' Израиля против Ирана: как в сети перекрутили слова Остина и что на самом деле он сказал

В сети со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина распространили информацию о том, что Израиль планирует начать военную операцию против Ирана. Однако заявление министра обороны США перекрутили – данные о военной операции оказались лишь догадками.

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На самом деле, Остин сказал, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Такие слова от чиновника прозвучали на брифинге после его разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Соединенные Штаты не позволят Ирану создать ядерное оружие, дестабилизация ситуации Ираном – это угроза не только Израилю, но и всему миру", – сказал Остин.

Как известно, 9 марта Остин прибыл в Израиль, чтобы обсудить агрессию Ирана и его ядерную программу. Также глава Пентагона обсудил с Нетаньяху угрозы со стороны Ирана в регионе. Политики договорились усилить сотрудничество по противостоянию иранской агрессии.

Нетаньяху со своей стороны отметил, что страны Запада в последнее время изменили отношение к Ирану и признал необходимость усилить агрессивный подход к действиям иранского правительства.

"У нас общая повестка дня: предотвратить получение Ираном ядерного оружия, помешать иранской агрессии, поддерживать безопасность и процветание в регионе", – заявил он.

В интервью организации Iran International, которая базируется в Вашингтоне, премьер Израиля отметил, что "ужасная ядерная война" разразится, если мир не помешает Тегерану получить ядерное оружие, передает The Jerusalem Post.

"Если Иран получит ядерное оружие, это станет проблемой для всех нас. Это изменит мир", — сказал он, добавив, что ядерная программа Ирана продвигается вперед и международное сообщество должно донести до Тегерана решительный общий сигнал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, на создание собственной бомбы у Тегерана может уйти несколько месяцев. Израиль и США пытаются остановить ядерную программу Ирана, однако надежды, что это удастся сделать без военного противостояния, тают на глазах, отметил американский исследователь внешней политики США, обозреватель Хэл Брэндс.