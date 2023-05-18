"Война – это не смешно": украинцы атаковали страницу в Facebook французского радио RTL, которое высмеяло поездку Зеленского в ЕС

Радиостанция RTL France нарвалась на острую критику после того, как решила пошутить о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Европу. Сравнение этого события с цирком шапито назвали циничным и отвратительным.

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Пользователи сети высказали недовольство поведением радиоведущих на страницах вещателя в социальных сетях. А в аккаунте RTL в Facebook украинцы устроили "флешмоб" – в комментариях под последними постами они спрашивают: "Цирк?" – и показывают фото реалий российской агрессии против нашей страны.

Возмутительная шутка прозвучала в эфире RTL 15 мая. Ведущая радиостанции заявила, что "президент Зеленский был в Елисейском дворце со своим шапито", то есть странствующим цирком. После этого французский комик Лоран Герра под веселую музыку озвучил программу визита украинского лидера, обыграв его, как будто это объявление циркового выступления.

Этим фрагментом программы вещатель RTL поделился в Twitter, подписав ролик: "Цирк Зеленского скоро у вас!".

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от медийщиков. Он назвал выходку циничной, бестактной и не характерной для дружественного французского народа.

"Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, который страдает и борется за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", – написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Извинений от RTL по состоянию на утро 18 мая так и не последовало. Однако украинцы напоминают об этом на Facebook-странице вещателя.

"Война – это не весело. Цирк – это то, что вы устроили после трагедии в Украине", "Цирк? Какой позор!" "Цирк – это RTL", "Отвратительно!" "Цирк... Люди без сочувствия. Низкая жизнь человечества", – писали пользователи соцсети, которых задела шутка радиоведущих.

Многие публиковали фотографии последствий войны, жутких реалий, с которыми приходится сталкиваться украинцам, и спрашивали у представителей медиа, является ли это "цирком".

Одна из активисток отметила: сотрудники французского СМИ уже наверняка видели реакцию и комментарии людей, которых обидела бездумно жесткая шутка. "И все же ни позиции, ни извинений! Хорошо, мы продолжим приходить сюда, чтобы задать вопрос "Цирк?!" – написала интернет-пользовательница.

Напомним, что Зеленский посетил с официальным визитом Италию, Германию, Францию и Великобританию, чтобы обсудить российско-украинскую войну и военную помощь нашему государству.

Как писал OBOZREVATEL:

– 17 мая Сенат Франции (верхняя палата парламента) признал геноцидом украинского народа искусственно устроенный советской властью Голодомор 1932-1933 годов. За такое решение проголосовали 327 сенаторов.

– Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая. РФ также утратила контроль в Балтийском море из-за своих действий.

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