Военные США перехватили партию иранского оружия: направлялась не в Россию

15 февраля в Персидском заливе береговая охрана США перехватила партию оружия, направлявшуюся из Ирана к хуситам в Йемене. Это явилось очередным доказательством нарушения международного права Тегераном.

Об этом сообщил Bloomberg. Издание ссылается на заявление Центрального командования США (CENTCOM).

Отмечается, что, когда силы CENTCOM поднялись на борт корабля, который направлялся из Ирана в Йемен, они обнаружили более 200 контейнеров с различным летальным оборудованием. Там были компоненты баллистических ракет средней дальности, взрывчатка и пусковые установки противотанковых управляемых ракет. Оружие предназначалось для поддержки хуситов.

"Это еще один пример злонамеренной деятельности Ирана в регионе. Их постоянное снабжение современным оружием хуситов является прямым нарушением международного права и продолжает подрывать безопасность международного судоходства и свободный поток торговли", – сказал генерал Майкл Эрик Курилла, командующий CENTCOM.

Хуситы начали нападать на коммерческое судоходство в середине ноября 2023 года и заявляют, что они атакуют корабли, связанные с Израилем и его союзниками, чтобы оказывать на них давление из-за войны в Газе. Многие судоходные компании меняют маршруты судов в обход южного края Африки, что является более длительным и более дорогим маршрутом.

Хуситы вместе с ХАМАСом в Газе, Хезболлой в Ливане и другими группами в Ираке и Сирии являются частью так называемой оси сопротивления Тегерана.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно военный корабль США в Красном море едва избежал удара ракеты йеменских хуситов. Судно применило "последнюю линию обороны" – передовую систему ВМС, которую использовали впервые.

Соединенные Штаты обратились в Китай с просьбой помочь в борьбе с йеменскими хуситами, продолжающими атаковать коммерческие суда в Красном море. В частности, американская сторона просит, чтобы Пекин призвал Иран повлиять на боевиков.

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