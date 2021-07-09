Военные США будут принимать "таблетки от старения" в рамках правительственного эксперимента

В 2022 году военнослужащие американских вооруженных будут испытывать на себе таблетку, способную нейтрализовать некоторые естественно регрессивные последствия старения. Препарат призван повысить боевую готовность войск.

Эксперимент стал частью правительственной программы, передает Express. Командование специальных операций США (USSOCOM) уже подтвердило, что будет отвечать за такие исследования.

"Мы завершили доклинические исследования безопасности и дозирования в ожидании последующих тестов производительности в 2022 финансовом году", – добавил командующий ВМС Тим Хокинс.

По его словам, капсула таблетки содержит "небольшую молекулу, пригодную для человека". Препарат будет иметь нутрицевтическую форму как для гражданского населения, так и для военнослужащих.

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"Эти усилия не направлены на создание физических качеств, которые еще не существуют естественным образом. А речь идет о повышении боевой готовности наших сил за счет улучшения характеристик, которые обычно снижаются с возрастом", – добавил Хокинс.

Разработчики сотрудничают в этом вопросе с ведущими отраслевыми партнерами и клиническими исследовательскими институтами. Специалисты пытаются создать нутрицевтики в форме таблеток, чьи преимущества могут включать повышение производительности человека (высокая выносливость и более быстрое восстановление после травм).

Для проведения испытаний в USSOCOM объединили усилия с частной биотехнологической лабораторией MetroBiotech. Отмечается, что в этом лекарстве нутрицевтическая форма похожа на "пищевую добавку". Его можно принимать в виде витаминных таблеток или протеинового порошка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно военно-морские силы США произвели взрыв 18-тонной бомбы в Атлантическом океане. Этом произошло во Флориде недалеко от Дейтона-Бич, взрыв повлек за собой землетрясение мощностью 3,9 балла в 160 км от города.