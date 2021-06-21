В США возле авианосца взорвали бомбу весом 18 тонн и вызвали землетрясение. Видео

Военно-морские силы США взорвали 18-тонную бомбу в Атлантическом океане недалеко от Дейтона-Бич, во Флориде. Взрыв вызвал землетрясение силой 3,9 балла в 160 километрах от города.

Бомбу взорвали рядом с авианосцем. Военные испытывали, как на него повлияет такой мощный взрыв. Об этом сообщает сайт Daily Star (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

ВМС проверили мощь корабля и его эффективность в бою. В общем они должны были подорвать три бомбы, но ограничились двумя.

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Отмечается, что сила взрыва в 3,9 балла и в целом проведение таких испытаний не являются необычными. Военные заявили, что взрыв был полностью безопасен и должен был имитировать возможные боевые условия, с которыми может столкнуться корабль. Похожие тесты проводили у Флориды в 2016 году.

В ВМС также отметили, что испытания соответствовали требованиям по воздействию на окружающую среду и для их проведения учли пути миграции морской флоры и фауны в этом районе океана.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Министерство обороны Украины проводило испытания крупнокалиберного стрелкового оружия отечественного производства. Они тестировали, в частности, 12,7-мм единый пулемет и 14,5-мм антиматериальную винтовку.