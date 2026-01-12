'Военные рассматривают это': Трамп предупредил, что Иран уже пересекает 'красные линии'

Власти Ирана "уже начали пересекать красные линии", подавляя протесты в стране силовыми методами и убивая активистов. Соединенные Штаты, в том числе и военные, "очень серьезно" рассматривают ответ.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с представителями прессы. Соответствующей аудиозаписью поделилась пресс-служба Белого дома.

Журналистка спросила, пересек ли официальный Тегеран так называемые красные линии Дональда Трампа, "чтобы спровоцировать ответ" Вашингтона.

"Выглядит так, что они уже начали это делать. Кажется, там убили некоторых людей, которые не должны были быть убитыми", – ответил республиканец.

Он заявил, что Штаты определяются с тем, как ответить на эту ситуацию. "Это жестокие... их называют лидерами, но я не знаю, можно ли назвать их лидерами – они просто управляют путем насилия. Но мы рассматриваем это очень серьезно. Военные рассматривают это. И мы рассматриваем очень сильные опции. Мы примем решение", – сказал американский президент, не раскрывая всех деталей.

Фрагмент брифинга (на языке оригинала):

Что предшествовало

Два американских чиновника ранее заявили CNN, что Трамп якобы рассматривает ряд потенциальных военных вариантов после смертей протестующих в Иране. В последние дни президента США проинформировали о различных планах вмешательства в ситуацию.

Мол, некоторые варианты сосредоточены на атаках на службы безопасности Тегерана, которые используются для подавления протестов. Однако в администрации есть опасения, что военные удары могут иметь обратный эффект и подорвать протесты. По словам собеседников, опасения заключаются в том, что вмешательство может вызвать непредсказуемый эффект, сплотив иранский народ в поддержку правительства, или же побудить Иран к применению военной силы.

По словам чиновников, также Трамп рассматривает ряд сценариев, которые не предусматривают военных ударов по иранскому режиму. Это могут быть, к примеру, кибероперации или новые санкции.

Администрация также изучает возможность предоставления населению таких технологий, как Starlink, для усиления интернет-соединения в Иране, чтобы помочь протестующим.

Неназванные собеседники заявили, что глава Белого дома еще не принял окончательного решения.

Как писал OBOZ.UA:

– Правозащитная организация HRANA заявила, что в ходе массовых протестов в Иране погибли уже более 500 человек. Демонстрации продолжаются уже вторую неделю и стали самыми масштабными с 2022 года.

– Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Дональда Трампа ликвидировать верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллу Али Хаменеи. По его словам, дальнейшие действия США должны быть направлены на поддержку протестующих и давление на иранские власти.

