Военные конфликты в мире показали, что глобальная система безопасности больше не работает, – Эрдоган

Военные конфликты в мире, в частности полномасштабное вторжение России в Украину, показали, что глобальная мировая система безопасности уже не работает. Она потеряла свою функцию.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума в пятницу, 1 марта, передает Укринформ. Он напомнил, что на территории Турции в начале полномасштабной войны в Украине проходили встречи представителей Киева и Москвы, и они были шансом остановить войну.

Однако, этого не произошло. Также Эрдоган отметил, что во время войны в Украине, а также конфликтов в Сирии, Ливии, Йемене, международные институции и организации, особенно Совет Безопасности ООН, оказались бездейственными.

Они не смогли принять меры, "чтобы остановить кровь, слезы и разрушения". После Украины свою "несостоятельность и банкротство" международный порядок безопасности продемонстрировал в Газе.

По словам Эрдогана, инициативы Анкары по прекращению российской агрессии в ее начале с инициативами проведения встреч в Анталии и Стамбуле не получили необходимой поддержки.

"Исторический шанс, который мог бы спасти жизнь десятков тысяч людей и предотвратить страдания, был потерян, точнее саботирован", – сказал турецкий лидер.

Турция будет продолжать усилия для дипломатического урегулирования современных конфликтов, заявил Эрдоган.

"Пока мы даем дипломатии шанс и создаем простор. Пока мы это делаем, не преследуйте максималистские цели. Как мы всегда говорим, мира нельзя добиться со сжатыми кулаками. Нужна добрая воля и решительность", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Эрдоган предложил возобновить мирные переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной. В то же время он заявил о "принципиальной поддержке" мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

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