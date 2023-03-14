Военная помощь Украине остается самым высоким приоритетом: Сунак рассказал о переговорах с Байденом и Албенизи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в США для встречи с американским президентом Джо Байденом и своим австралийским коллегой Энтони Албенизи. На ней он заявил, что Соединенное Королевство во внешней политике ставит приоритетом военную помощь Украине.

Видео дня

Об этом сообщает Укринформ. В рамках трехстороннего альянса AUKUS политики сошлись во мнении, что сегодня украинская борьба ведется не только за суверенитет собственных территорий.

"Нашим высоким приоритетом является продолжение предоставления военной помощи Украине, потому что их безопасность – это наша безопасность, и мы пойдем дальше, чтобы укрепить эту оборонную стабильность", – подчеркнул Сунак.

Напомним, что на этой же встрече премьер Соединенного Королевства указал, что и бюджет его страны готовится к увеличению затрат на оборону в разы. Причиной такому решению стало заметно сближение Китая и РФ, что может представлять собой серьезную геополитическую угрозу для всего Тихоокеанского континента.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с президентом Франции Макроном британский премьер Сунак заверил, что их страны окажут существенную помощь Украине в контрнаступлении для освобождения своих оккупированных территорий.

"Наше желание в ближайшей перспективе - помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести. Мы разделяем тот же подход к анализу и ту же волю. Россия не может и не должна выиграть эту войну", – подчеркнул Макрон на совместно пресс-конференции.

Также Сунак остается активным апологетом вступления Украины в НАТО, но убежден, что партнеры по Североатлантическому Блоку не могут ждать завершения всех бюрократических процедур. На фоне войны с Россией украинскую армию следует снабжать оружием уже сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!