Россия и Китай подвергают мир опасности: Сунак озвучил новую оборонную стратегию Британии

Глава правительства Великобритании Риши Сунак отреагировал на усиление партнерских отношений между Россией и Китаем, указав, что этот союз угрожает мировой безопасности. На этом фоне он представил программу обороны Соединенного Королевства, способную выстоять перед вызовами накануне накала ситуации в Тихоокеанском регионе.

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Об этом сообщило издание SkyNews. Сунак назвал действующую власть в Китае "вызовом эпохи" и предупредил о вероятности угрозы "с применением ядерного оружия".

"Незаконное вторжение России в Украину, продовольственная и безответственная ядерная риторика в сочетании с более агрессивной позицией Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе угрожают создать мир, в котором царят опасность, беспорядок и раскол", – заметил он.

Так, Лондон объявил о дополнительных 3 млрд фунтов стерлингов в течение следующих двух лет для британского ядерного оружия и подводного флота, а также о дополнительных 1,9 млрд фунтов стерлингов на запасы боеприпасов.

"Риск эскалации больше, чем когда-либо за последние десятилетия, и все больше передовых систем оружия разрабатывается, проходит испытания или принимается на вооружение", – обратил внимание Сунак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США призвали Китай хорошо подумать перед тем, как сделать выбор в пользу поддержки страны-агрессора России. По словам координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, от этого выбора будет зависеть, в том числе международная репутация Китая.

Однако Пекин уже озвучил намерения китайского лидера Си Цзиньпина на будущую неделю. Он намерен посетить Кремль для встречи с Путиным, а затем отправится в Киев, чтобы провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.