Во Франции задержали россиянина, который устроил стрельбу на Елисейских полях и ранил четырех человек

Во Франции задержали 33-летнего мужчину, который устроил стрельбу на Елисейских полях в центре Парижа. Злоумышленник ранил четырех человек.

Известно, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из пневматического оружия. По предварительной информации, в течение недели он несколько раз устраивал "охоту", сообщает BFMTV.

По словам источника издания, россиянина задержали благодаря свидетелю. В ночь на воскресенье, 19 сентября, местный житель ехал на скутере и стал мишенью для злоумышленника. Он открыл огонь в сторону водителя, но тот не получил травм. Свидетель сообщил о происшествии полиции и благодаря этому они заметили стрелка. Правоохранители смогли установить личность подозреваемого и арестовали его в доме в восьмом округе Парижа.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Дарницком районе Киева пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел из-за того, что хулигану сделали замечание так как он пил алкоголь в общественном месте.