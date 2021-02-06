Во Франции в жилом доме прогремел взрыв, есть раненые. Видео

В субботу, 6 февраля, в городе Бордо (Франция) в жилом доме прогремел взрыв.

Как сообщает телеканал BFMTV, взрыв произошел на улице Бори в районе Шартрон в одном из зданий. Взрывной волной разрушило окна нескольких близстоящих сооружений.

По сообщениям пожарных, как минимум пятеро ранены и двое пропали без вести. По предварительным данным взрыв произошел из-за утечки газа.

На данный момент на месте ЧП работают пожарные расчеты, спасатели и полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре столицы Португалии Лиссабоне взорвался, загорелся и обрушился жилой дом. Пострадали минимум 5 человек, один пропал без вести.