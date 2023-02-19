Во Франции назвали срок доставки в Украину первых колесных танков AMX-10 RC

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что первая партия танков AMX-10 RC будет поставлена в Украину в рамках военной помощи уже в конце следующей недели. Точное количество боевых машин чиновник называть не стал, чтобы не предоставлять российской армии стратегической информации.

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Об этом сообщило французское издание Le Parisien. Обучение украинских военных управлению этими танками близится к завершению и их поступление на поле боя заметно улучшит позиции Сил обороны.

Впрочем, как заметил Лекорню, поставка AMX-10 RC не станет рычагом, ускоряющим темпы поставки танков от других государств-союзников. Это объясняется тем, что коалиция стран, передающих танки Leopard, уже создана и принимает решение в рамках своей повестки.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что AMX-10 RC, вопреки сообщениям СМИ, никакой не "колесный танк", ведь такого класса не существует. На самом деле это бронемашины, которые оснащаются 105-миллиметровой пушкой и пулеметом. Он отметил, что во Франции такой техники достаточно, но сейчас неизвестно, в каком количестве ее получит Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский президент Макрон не исключает передачи Украине истребителей. В то же время он отверг, что это может произойти в ближайшее время.

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