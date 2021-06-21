Во Франции местные выборы прошли при рекордно низкой явке: итоги голосования

Во воскресенье, 20 июня, во Франции прошло голосование в первом туре региональных выборов. Явка избирателей составила менее 30%.

Как сообщает Министерство внутренних дел Франции, явка избирателей была всего 26,72%. Это исторический минимум для местных выборов.

По данным экзит-полов IPSOS, партия Les Republicains набрали 27,2% по всей стране, дальше идет "Национальное объединение" – 19,3%. Чуть больше 10% получили Партия зеленых, Социалистическая партия и политсила президента Франции Эммануэля Макрона La Republique en Marche, передает Reuters.

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"Уровень явки вызывает сильную обеспокоенность. Наш коллективный труд должен быть сосредоточен на мобилизации французов ко второму туру", – сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Лидер националистов Марин Ле Пен назвала низкую явку катастрофой.

"Я могу только сожалеть об этой гражданской катастрофе, которая очень сильно деформировала избирательную реальность в стране и дала неверное представление о действующих политических силах", – сказала она.

Поясним, что местные выборы во Франции проходят раз в 6 лет. По их результатам, на следующую каденцию будут сформированы составы советов 13 регионов и 92 департаментов в составе административно-территориального устройства страны.

Второй тур региональных выборов во Франции пройдет 27 июня. К выборам допустят партии, что набрали 10 и более процентов в первом туре.

Как сообщал OBOZREVATEL, на досрочных выборах в парламент Армении победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" – 53,92%.