Во Франции местные выборы прошли при рекордно низкой явке: итоги голосования

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Во Франции местные выборы прошли при рекордно низкой явке: итоги голосования

Во воскресенье, 20 июня, во Франции прошло голосование в первом туре региональных выборов. Явка избирателей составила менее 30%.

Как сообщает Министерство внутренних дел Франции, явка избирателей была всего 26,72%. Это исторический минимум для местных выборов.

Явка на выборах

По данным экзит-полов IPSOS, партия Les Republicains набрали 27,2% по всей стране, дальше идет "Национальное объединение" – 19,3%. Чуть больше 10% получили Партия зеленых, Социалистическая партия и политсила президента Франции Эммануэля Макрона La Republique en Marche, передает Reuters.

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"Уровень явки вызывает сильную обеспокоенность. Наш коллективный труд должен быть сосредоточен на мобилизации французов ко второму туру", – сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Марин Ле Пен

Лидер националистов Марин Ле Пен назвала низкую явку катастрофой.

"Я могу только сожалеть об этой гражданской катастрофе, которая очень сильно деформировала избирательную реальность в стране и дала неверное представление о действующих политических силах", – сказала она.

Поясним, что местные выборы во Франции проходят раз в 6 лет. По их результатам, на следующую каденцию будут сформированы составы советов 13 регионов и 92 департаментов в составе административно-территориального устройства страны.

Эммануэль Макрон

Второй тур региональных выборов во Франции пройдет 27 июня. К выборам допустят партии, что набрали 10 и более процентов в первом туре.

Как сообщал OBOZREVATEL, на досрочных выборах в парламент Армении победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" – 53,92%.

ФранцияЭммануэль МакронМарин Ле Пен