Во Флориде во время празднования Хеллоуина неизвестные открыли огонь: 2 жертвы и 18 раненых

В результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в штате Флорида (США) два человека погибли, а еще 18 получили ранения. Люди пострадали вследствие разборок двух группировок, в ходе которой было применено огнестрельное оружие.

Разборки со стрельбой произошли в людном месте, один подозреваемый задержан, еще одного разыскивают правоохранители. Подробности сообщает Associated Press.

По данным агентства, стрельба произошла в городе Тампа во Флориде в ночь на 29 октября. Разборки с применением огнестрельного оружия две группировки устроили в районе, где расположены несколько баров и ночных клубов: там для празднования Хэллоуина той ночью собрались сотни людей.

Видео дня

Представительница полиции Тампы Джони Льюис заявила журналистам, что по горячим следам правоохранителям удалось задержать одного человека, который может быть причастен к стрельбе, однако обвинений ему пока не предъявили.

Известно, что вследствие перестрелки погибли два человека, один из них – 14-летний подросток Элайджа Уилсон.

"Для меня это безумие. У меня даже нет ощущения, что я сейчас здесь... Надеюсь, следователи сделают свою работу и узнают, кто убил моего сына", – рассказал журналистам отец погибшего парня, который о случившемся узнал утром, когда ему позвонили полицейские.

В сети, пишет АР, появилось также видео, на котором видно множество людей, прогуливающихся в районе, где произошла перестрелка. Многие из них одеты в костюмы для Хэллоуина. В какой-то момент слышны около десяти выстрелов, спустя несколько секунд – еще восемь. Люди в панике пытаются убежать, создавая давку, кто-то пытается спрятаться за металлическими столами.

Также на видео видно, как полицейские оказывают помощь раненым.

"Это были беспорядки или драка между двумя группировками. И в этой драке между двумя группировками оказались сотни невинных людей", – сказал начальник полиции Тампы Ли Беркоу.

Подробностей о состоянии раненых, доставленных в больницы, на данный момент нет.

Напомним, 25 октября в американском городе Льюистон (штат Мэн) 40-летний бывший инструктор по огнестрельному оружию устроил массовую стрельбу: около 20 человек погибли, многие получили ранения. Сам преступник на своем автомобиле сбежал.

По данным американских СМИ, он незадолго до совершения преступления выписался из психиатрической больницы.

А 28 октября стало известно, что подозреваемого в массовой стрельбе в США нашли мертвым: он покончил жизнь самоубийством.