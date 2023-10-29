Во Флориде во время празднования Хеллоуина неизвестные открыли огонь: 2 жертвы и 18 раненых
В результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в штате Флорида (США) два человека погибли, а еще 18 получили ранения. Люди пострадали вследствие разборок двух группировок, в ходе которой было применено огнестрельное оружие.
Разборки со стрельбой произошли в людном месте, один подозреваемый задержан, еще одного разыскивают правоохранители. Подробности сообщает Associated Press.
По данным агентства, стрельба произошла в городе Тампа во Флориде в ночь на 29 октября. Разборки с применением огнестрельного оружия две группировки устроили в районе, где расположены несколько баров и ночных клубов: там для празднования Хэллоуина той ночью собрались сотни людей.
Представительница полиции Тампы Джони Льюис заявила журналистам, что по горячим следам правоохранителям удалось задержать одного человека, который может быть причастен к стрельбе, однако обвинений ему пока не предъявили.
Известно, что вследствие перестрелки погибли два человека, один из них – 14-летний подросток Элайджа Уилсон.
"Для меня это безумие. У меня даже нет ощущения, что я сейчас здесь... Надеюсь, следователи сделают свою работу и узнают, кто убил моего сына", – рассказал журналистам отец погибшего парня, который о случившемся узнал утром, когда ему позвонили полицейские.
В сети, пишет АР, появилось также видео, на котором видно множество людей, прогуливающихся в районе, где произошла перестрелка. Многие из них одеты в костюмы для Хэллоуина. В какой-то момент слышны около десяти выстрелов, спустя несколько секунд – еще восемь. Люди в панике пытаются убежать, создавая давку, кто-то пытается спрятаться за металлическими столами.
Также на видео видно, как полицейские оказывают помощь раненым.
"Это были беспорядки или драка между двумя группировками. И в этой драке между двумя группировками оказались сотни невинных людей", – сказал начальник полиции Тампы Ли Беркоу.
Подробностей о состоянии раненых, доставленных в больницы, на данный момент нет.
Напомним, 25 октября в американском городе Льюистон (штат Мэн) 40-летний бывший инструктор по огнестрельному оружию устроил массовую стрельбу: около 20 человек погибли, многие получили ранения. Сам преступник на своем автомобиле сбежал.
По данным американских СМИ, он незадолго до совершения преступления выписался из психиатрической больницы.
А 28 октября стало известно, что подозреваемого в массовой стрельбе в США нашли мертвым: он покончил жизнь самоубийством.
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