Подозреваемого в массовой стрельбе в США, в результате которого погибли 18 человек, нашли мертвым: подробности

В США обнаружили мертвым подозреваемого в убийстве 18 и ранении 13 человек в результате перестрелки в штате Мэн. Тело резервиста армии США Роберта Карда обнаружили с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщает издание CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители обнаружили тело 27 октября около 19:45 возле реки Андроскоггин в районе Лисбонского водопада. Губернатор штата Мэн Джанет Миллс рассказала, что тело подозреваемого нашли сотрудники полиции. Также она добавила, что "город Льюистон и штат Мэн начинают двигаться вперед по долгому пути к исцелению".

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Стоит отметить, что тело Карда было найдено недалеко от центра переработки мусора, из которого его недавно уволили. Накануне полицейские обнаружили автомобиль Карда брошенным после стрельбы возле причала для лодок.

Власти штата Мэн отмечают, что точную причину смерти Карда еще предстоит установить. Также правоохранители попытаются выяснить мотивы подозреваемого. Обнаружение тела Карда положило конец интенсивным двухдневным поискам, в ходе которых сотни офицеров прочесывали районы южного штата Мэн по суше, воде и воздуху.

Причина того, что поиски Карда были расширены до водных путей, связана с запиской, оставленной им перед смертью. Представитель правоохранительных органов рассказал, что записка давала информацию о том, где можно найти вещи подозреваемого и как от них можно избавиться.

Напомним, в американском городе Льюистон (штат Мэн) 25 октября мужчина устроил массированную стрельбу. Сам стрелок – 40-летний бывший инструктор по огнестрельному оружию Роберт Кард, якобы недавно выписавшийся из психбольницы, – скрылся на автомобиле.

Ранее сообщалось, что в апреле в американском городе Дэйдвилл (штат Алабама) произошла массовая стрельба на праздновании дня рождения 16-летнего подростка. Погибли четыре человека, среди которых и сам именинник.

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