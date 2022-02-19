Включил телевизор, а вот вот такая картинка на канале NBC.

Восемь лет назад, когда на улицах Киева убивали людей, в американских новостях об этом почти не говорили. Когда российские войска захватывали Крым, обстреливали из артиллерии Донбасс, сбивали украинские самолеты, в информационном пространстве США очень мало освещали эти события. Только после того, как россияне уничтожили малайзийский Боинг, война в Украине заняла место как одна из важных тем, но о ней говорили очень осторожно, с использованием размытых формулировок во избежание прямых обвинений в сторону РФ: "гражданский конфликт", "пророссийские повстанцы" тому подобное.

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Но сегодня Украина находится в центре внимания. С Украины начинаются все новости. Представители США, Великобритании и других союзников четко называют вещи своими именами. Президент США сегодня второй раз за последние несколько дней обратится к нации по поводу российской агрессии против Украины.

А те, кто сейчас говорят, что на Западе "нагнетают истерию", пусть лучше убьются о кремлевскую стенку. Public opinion – это сверхважная часть любой войны, и сейчас наконец-то его формируют так, как это должно быть (в основном, потому что, к сожалению, есть и пророссийские такеры карлсоны), когда страна с 40-миллионным населением пытается дать отпор маньяку с ядерной оружием.