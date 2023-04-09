Власти Ирана будут отслеживать и наказывать женщин, отказывающихся носить хиджаб – Вloomberg

Власти Ирана намерены решительно бороться с нарушением шариата среди женского населения. На улицах страны установят камеры наружного видеонаблюдения, чтобы отслеживать женщин, которые перемещаются вне дома без хиджаба, а полиция получит право опечатывать предприятия, где коллектив нарушает мусульманский дресс-код.

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Об этом сообщает агентство Вloomberg, ссылаясь на заявление официального Тегерана. Отказ от соблюдения обязательных норм шариата в одежде повлечет уголовное преследование, изъятие прав на вождение автомобиля и прочие нормы "возмездия".

"Полиция планирует использовать "умные камеры и оборудование" для выявления и отправки предупреждений женщинам, нарушающим дресс-код", – указано в сообщении, сделанном иранским правительстве в субботу, 8 апреля.

Отмечается, что подобная политика внедрена после массовых протестов из-за смерти 22-леней Махсы Амини, которая была задержана специальным отрядом надзирателей за якобы неподобающий внешний вид. Очевидцы, в том числе и женщины, которые были задержаны вместе с Амини, заявляют, что перед смертью она была жестоко избита, получив тяжёлые травмы головы. Власти Ирана категорически отрицают причастность государственных силовых органов к смерти молодой женщины, но общество не поверило в случайность трагедии, учитывая жестокость полицейских мер в стране.

Как сообщаем OBOZREVATEL, иранский суд приговорил молодую пару к десяти годам тюрьмы, за то, что она танцевала перед одной из главных достопримечательностей Тегерана. Танец был воспринят правительством как символ неповиновения режиму.

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