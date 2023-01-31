В Иране пару влюбленных приговорили к 10,6 годам тюрьмы за романтический танец на площади Тегерана. Видео

Иранский суд приговорил к тюремному заключению сроком более 10 лет молодой паре, которая танцевала перед одной из главных достопримечательностей Тегерана. Танец был воспринят правительством как символ неповиновения режиму.

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Об этом сообщило издание Times Of Israel. Возмущение было вызвано тем, что у девушки не была покрыта голова.

"Астияж Хагиги и ее жених Амир Мохаммад Ахмади, которые были немного 20, были арестованы в начале ноября после того, как в Интернете появились кадры, на которых они романтично исполняют танец перед башней Азади в Тегеране. Хагиги не носила платок вопреки строгим правилам Исламской Республики для женщин. Женщинам в Иране также не разрешается танцевать на публике, не говоря уже о мужчинах", – говорится в сообщении.

Как было сказано в заявлении американского информационного агентства правозащитников (HRANA), революционный суд в Тегеране приговорил их к 10 годам и шести месяцам тюремного заключения, а также к запрету на пользование интернетом и выезд из Ирана.

Важно отметить, что данная пара была популярными блоггерами в Instagram.

Правительство осудило молодых людей за "поощрение коррупции и публичной проституции", а также за "собрание с намерением подорвать национальную безопасность".

Осужденные были лишены адвокатов во время судебного разбирательства, а попытки добиться их освобождения под залог были отклонены.

Иранские власти жестко пресекают все формы инакомыслия после того, как смерть Махсы Амини, арестованной якобы за нарушение правил ношения хиджаба, вызвала протесты, которые превратились в движение против режима.

Как сообщаем OBOZREVATEL, в Иране казнили еще двух участников протестов, осужденных якобы за убийство члена военизированного формирования. В Европейском Союзе подчеркнули, что это еще один признак жестокого подавления иранскими властями гражданских демонстраций.

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