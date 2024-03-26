Власти Франции не исключают реквизицию промышленных мощностей для производства оружия: что происходит

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что готов использовать свои полномочия для реквизиции промышленных мощностей или установления приоритетов для производителей оружия. По его словам, это должно ускорить производство оружия и снарядов, необходимых на поле боя в Украине.

Такое заявление Лекорню сделал во вторник, 26 марта, на пресс-конференции. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

"Эти вопросы (о реквизиции. – Ред.)... явно стоят на повестке дня", – заявил Лекорню, добавив, что запасы и производственные линии особенно напряжены в контексте зенитных ракет и артиллерийских снарядов.

Министр сказал, что он может реквизировать акции или потребовать от компаний отдавать приоритет определенным заказам. В этом контексте он упомянул ракеты Aster, производимые MBDA, в качестве потенциального аргумента в пользу такого шага.

По словам Лекорню, зарубежный спрос на оружие французского производства был высоким, особенно на зенитно-ракетные, артиллерийские и радиолокационные системы, представленные в Украине, но оборонная промышленность страны с трудом справляется с этой задачей.

"Мы упустили некоторые контракты со странами Восточной Европы, для которых критерий сроков поставки важнее цены", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что доходы от замороженных активов Российской Федерации направят на закупку оружия Силам обороны Украины.

– По данным Bloomberg, Европейский Союз разработал законопроект о направлении доходов российского центрального банка в Украину. Средства на поставки оружия и развитие оборонной промышленности согласно предложению могут начать поступать с июля.

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