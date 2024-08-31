Видео дня
Блог | Визит Путина в Монголию: какой прайс заплатит Россия
Все в этом мире продается и покупается, к сожалению.
Россия тоже заплатит за визит своего лидера. Цена вопроса (подтверждена) – на Монголию не распространяется запрет на экспорт бензина и монголы не будут иметь проблем на своем рынке.
Далее текст на языке оригинала.
Зараз Монголія також вимагає зняти мита на 800 товарів, важливих для свого експорту. І, напевне, добʼється великих поступок.
Окрім того, зараз Монголія торгується з Росією та Францією за те, хто отримає право будувати АЕС в цій країні. Поки шанси відносно рівні і французи та росіяни говорять про свою перемогу.
Одним словом, коли ми говоримо про демократію, ми маємо також памʼятати, що на все є свій прайс. І у монголів і у розвинутих демократій.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...