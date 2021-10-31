Вице-президент США сделала бустерную прививку от COVID-19 и призвала последовать ее примеру

Вице-президент США Камала Харрис публично прошла процедуру бустерной прививки, то есть получила третью дозу препарата против COVID-19. Политик призвала сделать то же самое все население страны.

Об этом она рассказала в Twitter. Харрис в отличном настроении и в маске обратила внимание, что кроме практических функций прививки в защите людей от пандемии коронавируса, она совершенно не отразится на кошельке американцев.

"Сегодня я сделал ревакцинацию. Я хочу призвать всех сделать то же самое, если вы имеете на это право. Вакцины бесплатные, они безопасны и спасут вам жизнь", – написала она в социальной сети.

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Отметим, что Камала Харис стала 49 вице-президентом США и заняла пост 20 января 2021 года. Она – первая женщина азиатского происхождения, которая руководит страной в такой высокой должности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США коронавирус унес жизнь актера, который прославился благодаря сериалу "Бесстыжие".