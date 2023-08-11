Virgin Galactic совершила первый туристический полет в космос: на борту – мама с дочерью и первый олимпиец. Фото и видео

Компания Virgin Galactic 10 августа успешно совершила свой первый коммерческий суборбитальный полет. Это первое путешествие такого типа, когда в космос направляются туристы, а не учёные.

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Эту новость объявили в официальном Twitter-аккаунте Virgin Galactic. Всего полет длился около 90 минут, из которых – пять минут фактической невесомости с великолепными видами из космоса.

"Добро пожаловать обратно на Землю, #Galactic02 ! Наши пилоты, экипаж и космический корабль плавно приземлились на космодроме Америка, Нью-Мексико", – говорится в сообщении.

Среди первых космических пассажиров были Джон Гудвин, 80-летний британец и участник Олимпийских Игр в Мюнхене 1972 года, а также Ана Майерс и Кейша Шахафф, мать и дочь из Антигуа.

В июне этого года по тому же маршруту в космические просторы отправилась группа итальянских исследователей. Тогда полет спонсировали итальянские военно-воздушные силы.

Сьюзи Имбер, профессор космической физики в Лестерском университете и бывшая научная сотрудница NASA, высказалась, что эта "долгожданная" миссия означает наступление новой эпохи.

"Virgin Galactic работает над этим проектом уже много-много лет. Они разработали свои технологии, они разработали свой механизм запуска, поэтому все оборудование прошло на редкость жесткую серию испытаний. Все очень взволнованы, потому что это наконец-то начинается" – отметила ученая.

Ранее NASA показало потрясающее фото космической колыбели, где рождаются звезды.

OBOZREVATEL сообщал, что астрономы обнаружили гигантский вопросительный знак в далеком космосе. Объект, расположенный неподалеку от пары молодых звезд под названием Herbig-Haro 46/47 в 1470 световых годах от Земли, обнаружил американский телескоп Джеймса Уэбба.