Ветер валил деревья и обрывал провода, улицы затопило: в Латвии пронесся мощный ураган. Фото и видео

Вечером 28 июля и утром 29 июля в Латвии пронесся мощный ураган, который сопровождался обильными осадками и сильными порывами ветра. В результате стихийного бедствия на большей территории страны повалены деревья, оборваны провода и затоплены улицы.

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Во многих городах дождевая канализация не смогла справиться с мощным потоком воды. Об этом сообщает издание Delfi.

Рекордный объем осадков выпал в центральных районах Латвии. Десятки тысяч человек остались без электричества. Также наблюдаются проблемы с телекоммуникационной связью.

Эвакуация жителей пока не потребовалась, тем не менее спасатели получили около 600 вызовов из-за затопления помещений и падения деревьев, которые блокировали проезд транспортных средств. В некоторых частях Латвии было нарушено движение поездов и самолетов – задерживаются прибывающие и улетающие авиарейсы.

По оперативной информации, по состоянию на 11:00 на многих дорогах Латвии из-за непогоды все еще было ограничено движение автотранспорта. Водителей призывают соблюдать осторожность.

По состоянию на утро 29 июля электроснабжение нарушено у примерно 37 тыс. клиентов оператора распределительной сети Sadales tikls. В компании отметили, что наиболее серьезные перебои наблюдаются в Елгавском, Тукумском, Олайнском и Добельском краях. Также увеличивается количество заявок от клиентов на устранение повреждений.

Как отмечают синоптики, рекордное количество осадков зафиксировано в Калнциемсе – 180 мм или 203% от июльской нормы и 26% от годовой нормы. Это новый рекорд по выпавшим осадкам для Латвии. Последний такой был зафиксирован 9 июля 1973 года в Вентспилсе, когда за сутки выпало 160,2 мм осадков.

Также на утро 29 июля рекордное количество осадков выпало в Добеле – 106,4 мм, на третьем месте Рига и Мерсрагс – 86 мм. Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Юрмале, в Добеле (25 м/сек), Даугавгриве (26 м/сек) и в центре Риги (27 м/сек).

Напомним, несколько торнадо пронеслись по американскому штату Оклахома, сровняв с землей дома и здания, отключив электроэнергию у десятков тысяч жителей. В результате стихии погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, многие получили травмы.

Ранее сообщалось, что 29 и 30 июля в Украине в большинстве регионов ожидаются штормовые порывы ветра.

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