'Вернулись к вопросу о создании бригады': во Франции сказали, отправят ли в Украину инструкторов

Париж пока не планирует отправлять в Украину военных инструкторов. Но Франция хочет сформировать специальную бригаду для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили телеканалы BFMTV и TF1. Речь идет, в частности, о подготовке 4500 украинских военных.

"Задача состоит в том, чтобы научить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать французскую бригаду", – заявил в интервью СМИ президент Франции Эммануэль Макрон.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров призвали всех союзников поскорее готовить солдат.

"Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации? Нет", – добавил Макрон.

Как добавил французский министр обороны Себастьян Лекарню, обучение будет проводиться на "своей территории".

"Мы вернулись к вопросу о создании бригады, 4500 солдат – это очень много. Это требует подготовки, а также инженерных, артиллерийских возможностей и возможностей разведки. Это впервые мы собираемся оказать такую последовательную поддержку", – подчеркнул Лекорню.

Он подчеркнул, что эти 4500 украинских солдат будут полностью оснащены и обучены французской армией, но во Франции.

Напомним, что по данным СМИ, Франция может в скором времени отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны РФ.

После этой информации спикер посольства России во Франции Александр Макогонов издал, что французские инструкторы, которых могут отправить в Украину, якобы будут "законными целями" для российских оккупантов. В Париже заявили, что подобные комментарии не останутся без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, французские военные находятся в Украине еще с начала великой войны, заявил бывший командующий полком морской пехоты Франции Пер де Йонг. По его словам, французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия на фронт в Украину.

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