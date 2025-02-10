Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности. Она начнется в пятницу, 14 февраля.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBS News. Зеленский возглавит делегацию Украины на ежегодной конференции по вопросам безопасности. Вэнс также намерен принять в ней участие.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует лично встретиться с Владимиром Зеленский уже в ближайшие дни. Это якобы может произойти в Вашингтоне.

"Вероятно, я встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, и я, вероятно, поговорю с президентом Путиным", – сказал тогда Трамп.

Однако никакой конкретики об этих планах так и не было озвучено. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что "хотел бы, чтобы эта война закончилась".

На прошлой неделе украинская делегация провела встречи в Государственном департаменте со спрецпредставителем США по вопросам Украины и России генералом Китом Келлоггом.

Отметим, что Зеленский недавно заявил, что следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии. Украина сделает все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным.

"Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Крепкий и продолжительный мир должен стать ближе", – отметил президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Пока известно, что участие в ней примут вице-президент США Джей Ди Венс и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план для Украины на следующей неделе на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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