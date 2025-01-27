Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС о непризнании результатов выборов в Беларуси

Представители Венгрии заблокировали совместное обращение стран Европейского Союза по поводу непризнания президентских выборов в Беларуси. До этого подписать проект заявления от имени 27 стран ЕС отказалась также Словакия, но потом передумала.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информированные источники в Брюсселе. Отмечается, что, несмотря на отсутствие подписей представителей всех государств, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас вместе с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос обнародовали собственное заявление.

В нем отмечается, что голосование 26 января в Беларуси не было свободным и справедливым. Авторы призвали власти республики освободить всех политических заключенных, "включая сотрудника представительства ЕС", а также допустили новые санкции против страны.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной. Безжалостные и беспрецедентные репрессии относительно прав человека, ограничение участия в политической жизни и доступ к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс любой легитимности", – говорится в совместном документе.

Официальный Будапешт под руководством Виктора Орбана неоднократно выступал против расширения санкций в отношении России и увеличения европейской помощи Украине. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто является единственным представителем руководства стран ЕС, регулярно посещающим беларусскую столицу Минск.

Ранее представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз выступил с заявлением, в котором назвал проект заявления Европейской службы внешних действий по выборам в Беларуси "самым грубым вмешательством в избирательные процессы суверенного государства".

26 января в Беларуси заявили, что самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко победил на так называемых выборах президента страны с поддержкой более 86% избирателей. Он стал "президентом" уже в седьмой раз, что в общем составляет более 30 лет правления его режима (с 1994 года).

Как сообщал OBOZ.UA, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала "выборы" в Беларуси, опубликовав несколько постов в соцсети X. Она подчеркнула, что у населения страны не было выбора: это был "горький день для всех, кто стремится к свободе и демократии".

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