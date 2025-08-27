Венгрия является из ряда вон выходящим членом ЕС и НАТО. Вопреки своему геополитическому положению – нахождение в самом сердце Европы – страна довольно далеко отошла от европейских ценностей и превратилась при правительстве авторитарного лидера Виктора Орбана в оплот российского лоббизма. Текущая венгерская элита мыслит исключительно короткими позициями, и нацелена на удержание власти в стране, используя для этого любые ресурсы, в том числе российскую энергетическую иглу. Существенная зависимость венгерской экономики от поставок энергоресурсов из РФ означает формирование очага сопротивления общей политики всех остальных стран важнейшего европейского интеграционного объединения.

Как известно существует прямая зависимость между экономической несвободой и политическими ограничениями, создаваемыми ею. Именно в таком несвободном по отношению к путинскому режиму положении находится венгерское руководство, вынужденное продавать, разменивать европейское будущее страны на временный и довольно сомнительный финансовый навар от поглощения кровавых российских нефти и газа.

Для беспринципного Орбана, конечно энергоресурсы не пахнут. Для него важны краткосрочные политические тридцать серебреников здесь и сейчас, а не диверсификация источников поставок. Подобное поведение является предательским по отношению к населению Венгрии, которым гнусно манипулируют, расписывая выгоды дружбы с российским агрессором, пока ответственные государства проводят курс на санкционную изоляцию государства, разрушающего систему безопасности в Европе. Москва породила и развязала наиболее смертоносный конфликт на континенте после окончания Второй Мировой войны.Каждый день полчища оккупантов уничтожают сотни жизней украинцев, стирают в пыль украинские города и села, зверствуют своими дронами и ракетами, убивая гражданское население в сотнях километров от линии фронта.

Продажный политикан Орбан не хочет этого замечать. Ему и его приспешникам, вроде пресловутого министра иностранных дел Сийярто, плевать на смерти, мучения и страдания украинцев. Главное, пускай нефть течет по трубопроводу "Дружба".

Когда ВСУ предприняли попытки образумить и урезонить российского агрессора, найдя его ахиллесову пяту в виде объектов нефтяной отрасли, как кормилицы антиукраинской войны, то у Путина сразу возник венгерский лоялист, призывающий защитить целостность российской нефтянки, которая является двигателем военной экспансии на Запад. Покупая российскую нефть, поставляемую по нефтепроводу "Дружба" венгерские фирмы не только финансируют войну против героически борющейся Украины, но и содействуют созданию плацдарма для дальнейшего нападения Москвы на страны ЕС и НАТО. Подобное поведение походит на выстрел себе в голову…

Здравомыслящие страны давно убедительно рекомендуют Орбану образумится и стать на позиции поддержки европейских устремлений Украины, которая собой, как щитом сдерживает российские военные амбиции в Европе. Как известно у Путина всерьез рассматривают идею раздела европейского континента на сферы влияния, и готовы опустить новый железный занавес. Венгрия чуть ли не номер один в этом списке, и из-за политики Орбана может оказаться под непреодолимым российским влиянием. Особенно если свободное будущее страны будет продано за российские нефтяные подачки.

Вместо шантажа Киева, и угроз отрубить 40% импортных поставок электроэнергии, Будапешту следовало бы задуматься над рисками усиления российских гибридных влияний на страну, которая ведет себя не как член европейской семьи, а как подкидыш Путина.

Подобное поведение команды Орбана просто лютый треш, а спекуляции Сийярто на смертях украинских детей – вершина политического лицемерия. Хочется верить, что найдутся здоровые силы, которые смогут вернуть Венгрию в ряды государств мира, способных отличить черное от белого и мыслить на перспективу более далекую нежели очередные выборы.