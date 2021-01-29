Венгрия попросила Китай продать вакцину от COVID-19 взамен российской

Венгрия обратилась к Китаю за закупкой вакцины Sinopharm против коронавируса (COVID-19).

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет Daily Mail. Отмечается, что это произошло на фоне того, как Венгрия уже закупила 1 миллион доз российской вакцины "Sputnik V".

Добавим, что Венгрия может станет первой страной Европейского Союза, которая возьмет китайскую вакцину, если она будет одобрена венгерскими властями.

По словам Орбана, его правительство пристально следит за результатами массовых прививок китайской вакциной в соседней Сербии. В январе Сербия получила миллион доз вакцины COVID-19 от Sinopharm.

В эфире местного радио Орбан сказал, что выберет китайскую вакцину, поскольку больше всего ей доверяет.

"Лично я буду ждать китайскую вакцину, которой я больше всего доверяю. Именно китайцам известно об этом вирусе дольше всего", – приводятся слова Орбана на странице правительства в Facebook.

В четверг, 28 января, правительство Венгрии опубликовало постановление об ускорении процесса утверждения вакцин, в котором говорится, что разрешение на использование в экстренных случаях будет дано на любую прививку, уже сделанную как минимум миллиону человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венгрии китайскую вакцину против COVID-19 назвали перспективнее российской.