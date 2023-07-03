Венгрия хочет еще год покупать российскую нефть в обход санкций ЕС: что задумали в Будапеште

Венгрия обратится к Европейскому Союзу с просьбой о продлении на один год освобождения от санкций против России, которое позволяет нефтеперерабатывающей компании Slovnaft, входящей в MOL (MOLB.BU), экспортировать продукты, переработанные из российской нефти. Петер Сийярто заявил, что венгерской энергетической группе MOL требуется еще один год, чтобы завершить инвестиции в свой словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, что позволит перейти на нероссийскую нефть.

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Такое заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Словакии. Об этом сообщает Reuters.

"Для переноса этих инвестиций необходим еще один год, поэтому мы просим ЕС продлить на один год освобождение от санкций, которое позволяет MOL и Slovnaft, входящей в группу, экспортировать продукты переработки российской нефти в Чехию", – сказал Сийярто.

MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, не имеющими выхода к морю, которые питаются от южного ответвления трубопровода "Дружба".

Словакия получает почти всю сырую нефть из России по трубопроводу "Дружба", но планирует сократить эту долю в этом году.

Председатель и главный исполнительный директор MOL Жолт Хернади сообщил в апреле, что MOL планирует частично профинансировать технологические инвестиции в размере 500-700 миллионов долларов, необходимые для диверсификации своих нефтеперерабатывающих заводов Danube и Slovnaft, отказавшись от нефти марки Urals, за счет фондов ЕС.

По его словам, в прошлом году только около 5% потребляемой Slovnaft нефти приходилось на долю нероссийских компаний, но к концу 2023 года эта доля вырастет примерно до 30-35%, или 2 млн тонн.

Напомним, Венгрия не поддержала выделение очередного транша Евросоюза в размере около 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Причиной блокирования стало включение Украиной венгерского OTP Bank в список международных спонсоров войны.