Венгерские евроскептики готовят новую пропагандистскую акцию в Будапеште: будут призывать к 'миру' с Россией – СМИ

Венгерские евроскептики готовят очередную пропагандистскую акцию в Будапеште 6 февраля. Одна из пророссийских организаций Венгрии намерена устроить "антивоенный митинг", на котором потребует "остановить войну", "мира с Россией" и прекращение санкционного давления на государство-агрессора.

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За организацией протеста могут стоять российские спецслужбы, в частности, их представители в посольстве России в Венгрии. Об этом пишет словацкое издание InfoDnes.

По данным издания, венгерская организация пророссийской направленности "Венгерский круг мира" (Magyar Békekör) в рамках "Движения Венгерский форум за мир" (Mozgalmak Magyar Békefórum) намеревается 6 февраля провести акцию под лозунгами "Прочь войну! Прочь инфляцию! Мир с Россией! Остановите войну!". Начало акции запланировано на 14:00 на площади Ньюгати в Будапеште. В рамках так называемого "антивоенного митинга" его участники будут также выступать против дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

При этом эксперты, опрошенные журналистами, убеждены, что за акцией протеста с высокой долей вероятности могут стоять представители российских спецслужб из посольства России в Венгрии. Ранее они неоднократно организовывали подобные акции.

"Организатором протеста является Венгерская рабочая партия (Magyar Munkáspárt) во главе с венгерским политиком-коммунистом Дюла Турмером (Gyula Thürmer). Партия декларирует марксистскую, коммунистическую и евроскептическую идеологию и ведет свою историю от коммунистической партии Венгрии. Организация "Венгерский круг мира" примет участие в мероприятии в рамках сотрудничества с "Движением Венгерский форум за мир". Оно создано в сентябре прошлого года по инициативе главы "Венгерского круга мира" Эндре Шимо (Endre Simó), которого связывают с российскими спецслужбами", - отмечено в публикации.

Упомянутый Шимо регулярно проводит антиукраинские акции. К примеру, 28 января 2023 он устроил малочисленный митинг под посольством Украины в Будапеште. По данным InfoDnes, мероприятие полностью курировалось представителями российских спецслужб из посольства России в Венгрии, с которыми Шимо контактирует. Впрочем, особых результатов, прежде всего, медийных, акция тогда не принесла, хотя российские пропагандисты изо всех сил пытались разгонять информацию.

InfoDnes также напомнило, что после начала российского вторжения в Украину "Венгерский круг мира" организовало проведение митинга у посольства Польши в Венгрии с требованиями к Польше и Венгрии выйти из НАТО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские спецслужбы готовят громкую провокацию, чтобы "расшатать" Закарпатье. С помощью маргинальных венгерских организаций и СМИ Россия разгоняет тезис о "геноциде" этнических венгров в этом украинском регионе: их якобы массово и принудительно мобилизуют и бросают на фронт.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сделал антиукраинское заявление. Он заявил, что Венгрия на востоке граничит с русскими. Об Украине, с которой в реальности граничит его страна, Орбан даже не вспомнил. После подобного заявления МИД Украины вызвал венгерского посла. Ему выразили протест в связи с пренебрежительными по отношению к Украине высказываниями представителя государственной власти.