Великобритания присоединилась к санкциям против РФ из-за применения химоружия в Украине

Правительство Соединенного Королевства заявило о введении санкций против страны-агрессора РФ и ее военных из-за применения химического оружия в Украине. В частности, под санкции попали две лаборатории минобороны России (27-й и 33-й научные центры ведомства), а также воинские части радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, и их начальник, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Об этом сообщили британское правительство, министр иностранных дел страны Дэвид Лемми и министр обороны Джон Хили. Они сослались на российские войска, ранее "открыто признавшие, что использовали опасное химическое оружие" – хлорпикрин – в войне в Украине.

"Кириллов, ответственный за помощь в развертывании этого варварского оружия, также являлся важным рупором кремлевской дезинформации, распространяя ложь, чтобы скрыть позорное и опасное поведение России", – отметило британское правительство.

Также на Даунг-стрит вспомнили отравление Сергея Скрипаля в 2018 и Алексея Навального в 2020 году.

"Вопиющее пренебрежение Россией Конвенции о запрете химического оружия является серьезным нарушением международного права. Именно агенты мафиозного государства Путина ответственны за применение смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок" на улицах Солсбери в 2018 году и против лидера российской оппозиции Навального в 2020 году", – отметило британское правительство.

По словам министра обороны Британии Джона Хили, новыми санкциями Лондон "направляет четкий сигнал Путину и его режиму", что нарушение ими международного права "не останется без последствий".

"Жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна, и я буду использовать весь арсенал имеющихся в моем распоряжении полномочий для борьбы со злонамеренной деятельностью России", – в свою очередь отметил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Таким образом, в Британии должны заморозить активы Кириллова, указанных лабораторий и войск (если они там, конечно, есть) и запретить им поездки в страну. Отдельно отмечается, что под санкции попадут "любые граждане Соединенного Королевства, где бы они ни находились", если они тем или иным способом "предоставляют средства или экономические ресурсы" названным учреждениям и лицам.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз утвердил новый режим санкций против России, направленный на противодействие ее дестабилизационным действиям за рубежом. Новый механизм позволит преследовать физические и юридические лица, подрывающие безопасность и основные ценности ЕС.

ЕС уже применил 14 пакетов санкций против России из-за ее агрессии в Украине, кибератаки, использования химического оружия и нарушения прав человека. Но Кремль "не прекращает свои попытки подрывать международный порядок и влиять на внутренние дела европейских государств", поэтому новые рамки санкций позволят не только наказывать тех, кто уже совершил противоправные действия, но и предотвращать дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны России.

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